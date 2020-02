LunedìCinema 2020, al via la kermesse al circolo Arci Aut Aut (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBattipaglia (Sa) – Riparte lunedì 3 febbraio alle 20.30 al cinema Bertoni di Battipaglia la rassegna di cineforum “LunedìCinema”, promossa dal circolo Arci Aut Aut di Battipaglia in collaborazione con la libreria Mondadori e Radio Castelluccio come media partner. Il tema dell’edizione 2020 è “Percorsi”, inteso come viaggio personale che ognuno prima o poi nella vita è obbligato a fare dentro di sé per cambiare il proprio punto di vista sulla realtà che lo circonda e sugli stereotipi che impone la società. Gli otto film in programmazione abbracceranno, infatti, i temi di attualità che soprattutto negli ultimi anni dominano la scena politica e sociale: a partire dall’immigrazione per finire al precariato e alle conseguenze della globalizzazione. “Le nostre battaglie” di Guillarme Senez aprirà la rassegna 2020. ... anteprima24

LunedìCinema 2020 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LunedìCinema 2020