Jessica Simpson fa una rivelazione choc | “Tra me e Justin Timberlake c’è stato qualcosa”

Jessica Simpson ha da poco pubblicato un libro sulla sua vita 'Open Book' e in questi giorni sta facendo il giro del talk show per raccontare suoi aneddoti curiosi e periodi complicati. Dopo aver rivelato di essersi presentata da Ellen DeGeneres ubriaca, la popstar ieri è stata al Jimmy Kimmel Live ed ha fatto una confessione da 'Busta gold choc"! Jessica Simpson ha dichiarato che circa 13 anni fa tra lei e Justin Timberlake c'è stato qualcosa. "Conoscevo molto bene Justin Timberlake. Tra noi c'è stato qualcosa, io uscivo da un divorzio e lui usciva da una relazione. Diciamo che abbiamo condiviso un bacio nostalgico. Per me è stato interessante. Subito dopo ha preso il telefono, speravo non fosse una ragazza. Ho pensato 'avrò allungato troppo al lingua?'. In realtà lui ha contattato Ryan Gosling. Questo perché loro a 12 anni hanno

