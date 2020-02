Dati a fini marketing,Garante multa Tim

Sanzione di 27,8 milioni di euro a Tim, daldella privacy per numerosi trattamenti illeciti di, legati all'attività di. Le violazioni hanno interessato alcuni milioni di persone. Riscontrato un caso in cui un utente è stato chiamato apromozionali 155volte in un mese. Da gennaio 2017 ai primi mesi del 2019, sono giunte all'Autorità centinaia di segnalazioni di chiamate promozionali indesiderate,effettuate senza consenso. Oltre alla sanzione,l'Autorità ha imposto a Tim 20 misure correttive.(Di sabato 1 febbraio 2020)