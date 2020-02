Coronavirus, Zingaretti: ‘Negativi i test per persone a contatto con coppia di cinesi’ (Di sabato 1 febbraio 2020) I dipendenti dell'hotel e le altre persone che erano state in contatto con la coppia di cinesi che hanno contratto il Coronavirus non sono stati contagiati, i test hanno dato esito negativo. Lo ha comunicato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Negativo anche il test su una donna cinese residente a Frosinone e ricoverata il 31 gennaio allo Spallanzani. fanpage

zazoomnews : Coronavirus Zingaretti: ‘Negativi i test per persone a contatto con coppia di cinesi’ - #Coronavirus #Zingaretti:… - caterinacorda1 : RT @ebreieisraele: #Coronavirus, un #isrealiano: 'A #Wuhan laboratorio di armi biologiche e migliaia di morti'. È stato coperto di Insulti:… - Gilas79201942 : RT @ebreieisraele: #Coronavirus, un #isrealiano: 'A #Wuhan laboratorio di armi biologiche e migliaia di morti'. È stato coperto di Insulti:… -