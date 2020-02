Coronavirus, i morti salgono a 305. In un giorno 46 decessi. I contagi hanno superato quota 13mila (Di domenica 2 febbraio 2020) Nelle ultime 24 ore l’epidemia di Coronavirus ha provocato altri 46 decessi, tra cui il primo fuori dalla Cina, portando a 305 il bilancio delle vittime. Anche se nel mondo continuano a registrarsi casi di contagio, l’epicentro del Coronavirus rimane sempre la Cina: le persone contagiate nella Repubblica Popolare sarebbero più di 14mila. Una situazione che comincia a mettere in scacco il sistema sanitario, tanto che il premier cinese Li Keqiang ha telefonato alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La richiesta è stata quella di favorire gli approvvigionamenti di forniture mediche più urgenti dai Paesi membri Ue. Intanto, in Italia, i 67 italiani provenienti da Wuhan saranno trasferiti al centro olimpico di Cecchgnola, a Roma. Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al Turismo del Mibact ha dichiarato: È stata sospesa la concessione ... open.online

