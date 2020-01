Serena Enardu: «Sono pronta a sposare Pago». Ma confessa la sua più grande paura... (Di venerdì 31 gennaio 2020) Serena Enardu si è detta pronta anche a sposare Pago, ma non nasconde delle sue paure. La ex tronista ha ammesso di voler tornare insieme al suo ex fidanzato Pago, lasciato dopo la... leggo

gossipblogit : Pago: chi è l'ex fidanzato di Serena Enardu - gossipblogit : Serena Enardu: chi è l'ex fidanzata di Pago del Grande Fratello Vip - Notiziedi_it : Serena Enardu: “Sposare Pago? Anche domani, anche subito” -