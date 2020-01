Nasce Fabio Quagliarella – 31 gennaio 1983 – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il 31 gennaio 1983 Nasce Fabio Quagliarella, attaccante di straordinario talento che ha rappresentato diverse squadre della Serie A Ha cambiato numerose squadre, girato tante città italiane, vestito maglie diverse, ma ha sempre saputo dimostrare di avere un gran feeling con il gol. Fabio Quagliarella è un attaccante straordinario, capace di illuminare i campi di gioco con gesti tecnici di grande impatto visivo ed enorme coefficiente di difficoltà. Negli anni ha saputo mettersi in mostra per la genialità di alcuni suoi gol e per soluzioni balistiche fuori dal comune: colpi di tacco, tiri potenti da distanza siderale, rovesciate. Questo e molto altro fa parte del suo repertorio. Capace di ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta, ha giocato anche come attaccante esterno e persino da trequartista. Ma, oltre a quello di calciatore, Quagliarella ha ... calcionews24

