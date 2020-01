Meghan Markle divorzierà da Harry entro il 2025? Svelati i retroscena (Di venerdì 31 gennaio 2020) Harry divorzierà da Meghan Markle nel giro di soli cinque anni? Ecco tutti i dettagli sulla previsione di cui gli inglesi sono certi. Harry e Meghan Markle dopo la Megxit: cosa faranno? Il Daily Mail ha proposto di recente un interessante sondaggio che indaga le previsioni degli inglesi per quanto riguarda le sorti di Meghan Markle e del marito Harry. Nel Regno Unito, infatti, le scommesse sono aperte e riguardano davvero qualsiasi aspetto della vita futura dei duchi si Sussex. Tra gli scenari che si immaginano per la coppia reale c’è davvero di tutto. Per Meghan Markle c’è chi scommette in un futuro da influencer e modella, chi, invece, pensa ad un reality show. Se la moglie di Harry decidesse di ritornare a recitare in Suits gli scommettitori guadagnerebbero 21 volte la somma puntata. L’ingresso nel cast di The Crown varrebbe addirittura 100 volte la ... velvetgossip

