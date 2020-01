Illeciti in un allevamento di Apice: scatta il sequestro, proprietario nei guai (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Nell’ambito di mirate attività finalizzate alla prevenzione degli Illeciti ambientali i militari della Stazione Forestale di San Giorgio del Sannio, in collaborazione con il personale tecnico del Dipartimento A.R.P.A.C. di Benevento, hanno ispezionato un allevamento avicolo di circa 500 mq ubicato nel territorio del Comune di Apice a pochi metri dall’alveo del Fiume Calore. Durante l’attività ispettiva è stata verificata l’assenza di qualsiasi documentazione attestante la regolare gestione della pollina sia come sottoprodotto da impiegare in agronomia (concime organico) sia come rifiuto da avviare a smaltimento, con ciò configurandosi una gestione illecita di rifiuti speciali. In particolare all’interno del perimetro posto a controllo veniva rinvenuta una concimaia per lo stoccaggio dei reflui zootecnici prodotti in ... anteprima24

