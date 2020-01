Genoa, saltato l’affare Iturbe: i dettagli (Di venerdì 31 gennaio 2020) Juan Iturbe non sarà un giocatore del Genoa: affare saltato tra i messicani del Pumas e il club di Preziosi Juan Iturbe non diventerà un giocatore del Genoa. Come riporta Gianluca Di Marzio il club di Preziosi non tessererà l’attaccante argentino. Il possibile ritorno in Serie A dell’ex Roma, Verona e Torino non si concretizzerà, così come il suo trasferimento dai messicani del Pumas al club del presidente Preziosi con cui il giocatore aveva già sostenuto le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

