Elisabetta Canalis | gambe accavallate e mutandine in vista | lo scatto della ex velina è

Elisabetta Canalis sempre più sexy. L'ultimo scatto postato dalla ex velina su Instagram ha lasciato tutti i fan a bocca aperta. Elisabetta Canalis è ormai lontana dagli schermi ma il pubblico la segue ancora con grande passione. Ormai Elisabetta vive negli Stati Uniti con il marito, il chirurgo Brian Perri. I due hanno una figlia, Skyler Eva, e sono una bellissima coppia. Ma Elisabetta Canalis è rimasta nel cuore del pubblico. La sua carriera è iniziata a Striscia la notizia, insieme a Maddalena Corvaglia: le due ballavano insieme sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci e sono diventate grandi amiche. E sono rimaste affiatate a lungo. Poi, però, l'incantesimo si è rotto e, per motivi che non sono stati resi noti, le due hanno litigato. E la loro amicizia è finita. Pare che ci siano di mezzo questione lavorative: Eliabetta e Maddalena avrebbero dovuto aprire insieme un centro di ...

