Di nuovo attuali i problemi per Huawei P20 Pro con sblocco tramite impronta (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tocca parlare nuovamente di un problema che sembrava ormai archiviato con Huawei P20 Pro e che, a quanto pare, è più attuale che mai. Mi riferisco allo sblocco del display tramite impronte digitali, di cui si parla da tempo a causa di bug che portano gli utenti non solo a non essere più riconosciuti dall'apposito lettore, ma addirittura a non poter registrare una nuova impronta. L'ultimo report in merito risale a fine 2019, ma oggi 31 gennaio ho ritenuto necessario tornare sull'argomento. I riscontri del produttore ad inizio 2020 su Huawei P20 Pro Di recente sono nuovamente aumentate le segnalazioni da parte di possessori di un Huawei P20 Pro che riscontrano l'anomalia descritta in precedenza. L'assistenza spesso e volentieri consiglia di effettuare un ripristino in casi simili, al punto che le "vittime" si stanno chiedendo se valga la pena seguire questo percorso prima di ... optimaitalia

OptiMagazine : Di nuovo attuali i problemi per Huawei P20 Pro con sblocco tramite impronta - CalcioDatato : Il grafico é un nuovo tentativo di visualizzare il cambiamento rispetto alla passata stagione mantenendo come conte… - Stefy87552791 : RT @ulixtulix: @claudio_2022 Gli immigrati vanno aiutati a casa loro, la pensa cosi un Italiano su quattro. ma come? con un colonialismo nu… -