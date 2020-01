Astronomia: cosa ci riserva il mese di Febbraio 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Febbraio è il secondo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’inverno nell’emisfero boreale (dell’estate nell’emisfero australe). Tante sorprese astronomiche ci attendono: Venere sarà protagonista del cielo serale, mentre il terzetto Marte, Giove e Saturno brillerà a oriente all’alba. Febbraio è anche il mese in cui l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano rientra a Terra (il 6): il passaggio più luminoso e lungo della Stazione Spaziale è in programma il giorno prima, il 5 Febbraio (ore 18:37, sorvolerà la Pianura Padana). Per quanto riguarda il Sole, si trova nella costellazione del Capricorno fino al 16, in seguito passa nella costellazione dell’Acquario. La durata del giorno aumenta di circa 70 minuti nel corso del mese. La Luna si trova in fase di Primo Quarto il 2, Plenilunio il 9, ... meteoweb.eu

