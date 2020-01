Violenza sessuale su minori: in manette preti e frati tra Prato e Lucca (Di giovedì 30 gennaio 2020) La procura di Prato ha convalidato l’arresto per alcuni uomini di chiesa, accusati di Violenza sessuale su minori. Sono finiti in manette preti e frati tra Lucca e Prato, come scrive il Messaggero. Violenza sessuale su minori: l’indagine Vittime oggi accertate del reato sarebbero due fratelli, minorenni all’epoca dei fatti. Stante all’indagine in corso, l’orrore si consumava nelle sedi della comunità religiosa “I discepoli dell’Annunciazione”, chiusa ufficialmente mesi fa dalla Santa Sede, dopo quattordici anni di attività. Tra le motivazioni esperite dal Vaticano erano emerse «forti perplessità sullo stile di governo del fondatore e sulla sua idoneità nel ricoprire tale ruolo». In manette è finito anche don Giglio Gilioli, 73 anni, sacerdote veneto fondatore della congrega e residente a Prato da un decennio. Se la comunità era nata per ... kontrokultura

KontroKulturaa : Violenza sessuale su minori: in manette preti e frati tra Prato e Lucca - - infoitinterno : Imperia: violenza sessuale, in Cassazione processo a ginecologo Nicoletti - marziani52 : #livorno Violenza sessuale di gruppo su minori: a Prato indagati nove religiosi - Il Fatto Quotidiano -