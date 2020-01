Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 20:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Viabilità DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 20.20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE SUL RACCORDO CODE PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA MENTRE SEMPRE SUL RACCORDO MA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA PER CHI PERCORRE LA VIA APPIA REGISTRIAMO CODE ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO IN USCITA MENTRE SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA E BORGATA FINOCCHIO E CHIUDIAMO SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PIU AVANTI STESSA SITUAZIONE TRA RACCORDO E TOMBA DI NERONE QUESTA SERA RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD SARA CHIUSO LO SVINCOLO IN ENTRATA MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DI Roma PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE IN FASCIA ORARIA 22 FINO LE ORE 5 PER OGGI E’ TUTTO DA ... romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-01-2020 -