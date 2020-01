Meteo di Primavera in pieno Inverno, ma non durerà (Di giovedì 30 gennaio 2020) Situazione ed evoluzione: le linee di tendenza appaiono abbastanza definite fin sino al 3-4 febbraio 2020, con un crescendo di temperatura su buona parte d'Italia, tanto che avremo valori termici pesantemente superiori alla media, e che potrebbero superare la soglia di 20° centigradi in varie località, specie dove il sole pomeridiano sarà incontrastato. Nel frattempo, ancora perturbazioni oceaniche transiteranno a ridosso delle Alpi, erodendo l'anticiclone che continuerà sempre meno a proteggere l'Italia dalle correnti perturbate del Oceano Atlantico. Dopo il gran tepore, le condizioni Meteo potrebbero repentinamente cambiare. Sono previsioni da confermare comunque. Si potrebbe verificare un'irruzione d'aria fredda proveniente da nord, che abbasserebbe sensibilmente la temperatura, portando i valori termici persino sotto la norma. E si potrebbero anche avere nevicate a ... meteogiornale

