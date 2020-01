Max Biaggi sguardi infuocati con Araba Dell’Utri (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tra Max Biaggi e Araba Dell’Utri sembra davvero essere scoccata la scintilla. Il settimanale “Diva e Donna” li ha fotografati insieme a Roma mentre si godono una romanticissima serata di coppia una cena a lume di candela a base di pesce tra brindisi, sorrisi e sguardi infuocati, poi via insieme in hotel che tra loro ci sia del tenero è innegabile. Biaggi sembra finalmente aver ritrovato l’amore accanto ad Araba. Lei è figlia di Alberto dell’Utri, fratello del celebre Marcello. Ha 34 anni, lo sguardo intenso e un passato da attrice. Max Biaggi oggi vive a Montecarlo ed è stato a lungo il compagno di Eleonora Pedron, con cui ha avuto due figli, Ines e Leon. Ora che i rapporti tra ex sono distesi, per Max è tornato il momento di prendersi cura del suo cuore, e per farlo ha scelto la Dell’Utri. Insieme sembrano complici e affiatati, ridono e si guardano negli occhi. ... people24.myblog

