Ivi, Andromeda: quando l'arte del pop incontra Marlene Dietrich (Di giovedì 30 gennaio 2020) "Mi piacciono le voci che lasciano il segno, quelle che riconosci dopo pochi secondi perché hanno un timbro e un'intensità inconfondibili". Si racconta così a Panorama.it, Ivi, 25 anni, austriaca, voce di Andromeda, un singolo catchy dal sound potente e contemporaneo.Nel suo modo di cantare convivono la leggerezza e la raffinatezza della pop singer e il fascino della più ammaliante interprete/femme fatale del Novecento: Marlene Dietrich. "La voce di Marlene è straordinaria. Non avevo mai pensato che il suo stile fosse parte del mio modo di cantare. Me lo ha fatto notare per primo l'autore e produttore di Andromeda, Ferdinando Arnò" Andromeda è un brano che ti conduce fuori dallo spazio e dal tempo, in una nuova dimensione: tre minuti di "viaggio" accompagnati da una melodia affascinante (la canzone è stata mixata da Tom Elmhirst, il più importante sound-engineer dell'ultimo decennio, ... panorama

