Inter, Young svela: «Conte è stato fondamentale nella mia scelta» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ashley Young ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei motivi che l’hanno portato a venire all’Inter. Le sue parole Ashley Young ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo le sue prime due partite da titolare con la maglia dell’Inter. Le parole dell’inglese. NUOVA ESPERIENZA – «Mi sono trovato molto bene, mi sono sentito subito a mio agio: lo staff e i compagni mi hanno accolto bene. Qui è facile inserirsi. Volevo fare una nuova esperienza, lo United voleva aspettare l’estate ma io ho colto l’occasione per venire subito. Penso che per un giocatore sia importante affrontare una nuova sfida, un nuovo capitolo della propria carriera». Conte – «E’ stato fondamentale nella scelta di venire qui. Lui già mi voleva portare con lui al Chelsea: è un manager fantastico, che ha l’ambizione di vincere trofei ed è così anche per me. ... calcionews24

