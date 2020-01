Cristian Imparato: "Sogno una famiglia tutta mia" - (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ludovica Marchese Da Io Canto al Grande Fratello 16, passando per alcuni problemi di salute: Cristian Imparato ha trovato la forza per andare avanti lasciandosi guidare dalla sua passione per la musica e dall’affetto delle persone che lo circondano Tutti ricordiamo Cristian Imparato come l’ex bambino prodigio di Io Canto che ha vinto, a soli 14 anni, la prima edizione del talent musicale riservato ai più piccoli. Un talento eccezionale visto che il ragazzo palermitano non ha mai preso lezioni private o frequentato scuole di canto. Ad iscriverlo ai provini per la trasmissione era stato infatti il fratello, che per primo si è accorto del suo talento sentendolo cantare da solo in camera sua. Da quel giorno, però, Cristian ne ha fatta tanta di strada ed oggi all’età di 23 anni tira le somme del percorso fatto. Sui social è una vera e propria star con un seguito di oltre 100mila ... ilgiornale

