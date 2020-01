Coronavirus, Prodi: “L’intervento di Xi Jinping mostra gravità situazione” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Coronavirus, Prodi: “L’intervento di Xi Jinping mostra gravità situazione” Secondo l’ex premier Romano Prodi il fatto che il presidente della Cina Xi Jinping sia intervenuto in prima persona sulla diffusione del Coronavirus dimostra quanto sia grave la situazione. Prodi lo ha affermato nel corso di una lunga intervista in cui ha parlato di diversi temi, tra cui quello relativo al misterioso virus che si è diffuso in Cina agli inizi di dicembre e che ha costretto l’Oms a dichiarare “l’emergenza globale“. “Sul Coronavirus – afferma Prodi – mi ha colpito il fatto che sia intervenuto direttamente Xi Jinping. Questo vuol dire che la situazione è davvero grave”. Tuttavia, secondo l’ex premier “Pechino ha reagito con grande forza, meglio rispetto a quanto fece con la Sars”. Prodi, poi, durante ... tpi

