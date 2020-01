Charlize Theron: la pagella dei suoi look da red carpet (Di giovedì 30 gennaio 2020) Charlize Theron è oggettivamente bellissima, di una bellezza direi stellare: ha un fisico statuario, viso dai lineamenti regolari ed armoniosi… insomma, ha gioco davvero facile ! Eppure anche lei può sbagliare (oppure potrebbe fare meglio). Vediamo la mia personale pagella dei suoi ultimi look da red carpet. Charlize Theron, la pagella dei suoi look: in nero e silver Abito lungo con spacco vertiginoso (che si può tranquillamente permettere) nei toni dell’argento, smorzato dal nero del blazer che richiama la riga dell’abito. La collana riempie la scollatura super profonda in modo perfetto. Cos’è l’unica cosa che non va in questo look? Come sono acconciati i capelli: troppo appiattiti e schiacciati. Se li avesse portati in modo un po’ più sbarazzino sarebbe stata perfetta. Voto 8. 25th Annual Critics’ Choice Awards – Fonte Getty ... dilei

