Antonio Zequila Grande Fratello Vip attaccato dall’ex: “È un traditore” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Anticipazioni GF Vip: Antonio Zequila è un traditore? Lo sfogo dell’ex fidanzata In questi giorni Antonio Zequila ha fatto molto discutere per via di alcune sue affermazioni decisamente forti nei confronti di Patrick Pugliese. E per questo motivo molti telespettatori, sui social, hanno chiesto al Grande Fratello Vip un provvedimento esemplare. Ma l’uomo, in queste ore, ha fatto discutere anche per via di alcune dichiarazioni fatte dalla sua ex fidanzata. Difatti quest’ultima, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha dichiarato che l’attore del GF Vip sarebbe addirittura un traditore: “Per colpa sua e dei traditori come lui, io ormai sono bloccata e casta…” Queste sono le parole di Simona Tagli, che nel periodo in cui Antonio Zequila ha fatto L’Isola dei Famosi l’ha anche aiutato ad emergere: “Deve a me la sua ... lanostratv

trash_italiano : #GFVIP: Antonio Zequila accusato di violenza verbale nei confronti di Patrick Ray Pugliese - GrandeFratello : Fede, il fidanzato di Paola Di Benedetto, entra a gamba tesa sulla gara di burlesque... Il giudizio di Antonio Zequ… - trash_italiano : #GFVIP: Federico Rossi attacca Antonio Zequila per difendere Paola Di Benedetto -