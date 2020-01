Alba Parietti: «Finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può votare in modo legittimo» | VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) La dichiarazione di Alba Parietti a Satsera Italia, programma di approfondimento politico di Rete4, non è passata inosservata al web. Sui social, infatti, si è aperto un dibattito sulle parole pronunciate dalla showgirl torinese: si parla di livello di istruzione idoneo alla possibilità e capacità di recarsi nelle urne elettorali ed esprimere un voto legittimo. Secondo lei, però, in Italia (e non solo) questo gap è ancora distante dall’essere colmato e alle elezioni, troppo spesso, si esprime una preferenza ‘per sentito dire’. LEGGI ANCHE > Alba Parietti lancia la questione ‘Gender pay gap’ per i compensi di Sanremo Il concetto espresso da Alba Parietti, seppur molto forte e apparentemente contrario a quello di ‘suffragio universale’ trova spesso sfogo sui social. In molti, infatti, sottolineano come l’istruzione sia il pane fondamentale per comprendere fino il fondo la ... giornalettismo

