Abusi su minorenni, indagati 9 sacerdoti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Redazione Membri di un'associazione soppressa dal Vaticano Nove religiosi indagati per presunti Abusi sessuali su due fratelli minorenni in un'inchiesta condotta dalla procura di Prato su alcuni membri attuali e passati, sacerdoti e non dell'ex associazione pubblica di fedeli «Discepoli dell'Annunciazione», soppressa dal Vaticano a dicembre. «Le ipotesi di reato sono gravissime e addolorano l'intera comunità diocesana pratese», si legge nel comunicato diffuso dalla Curia e che riporta il pensiero del vescovo di Prato, monsignor Giovanni Nerbini, che esprime «piena fiducia nella magistratura e continua a offre agli inquirenti la fattiva collaborazione della Diocesi». Nerbini lo scorso dicembre si era recato di propria iniziativa in Procura per riferire fatti a sua conoscenza dopo le denunce presentate alla Diocesi nei mesi scorsi. «Non nascondo il mio dolore e la mia viva ...

