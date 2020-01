Whirlpool: Addio Napoli, costa troppo. Invitalia cerca un compratore (entro luglio) per lo stabilimento (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Per il sito Napoli non c’è più sostenibilità economica nella produzione di lavatrici,i dati di mercato sono emblematici”. E quanto avrebbe affermato, riferiscono fonti sindacali, l’amministratore delegato Whirlpool Luigi la Morgia al tavolo con governo e sindacati. “I 17 milioni di euro previsti per Napoli saranno dunque redistribuiti sugli altri stabilimenti del Gruppo”, avrebbe proseguito. “Ancora non abbiamo deciso dove portare produzione lavatrici” avrebbe detto ancora sottolineando comunque come per noi “l’Italia è sempre stata strategica, con 5 mila dipendenti in tutto il paese”. Dure le reazioni del sindacato. “E’ sbagliata la strategia del piano industriale – afferma il leader Fim Marco Bentivogli -. Non si può scaricare la responsabilità sui lavoratori”. Per i dipendenti ora la speranza ... ildenaro

