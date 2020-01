Vittorio Di Battista: la procura chiede il giudizio per vilipendio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La procura di Roma ha chiesto il giudizio per Vittorio Di Battista, accusato di vilipendio del presidente della Repubblica per un post del 23 maggio 2018 in cui auspicava la presa del Quirinale come quella della Bastiglia, offeso perché Sergio Mattarella non aveva ancora incaricato Giuseppe Conte di formare il governo. Lo scrive oggi Il Fatto Quotidiano. Nel post Vittorio Di Battista, che aveva soprannominato Mattarella “mister Allegria”, rievocava addirittura la presa della Bastiglia (anche se forse nel suo caso sarebbe il momento di pensare piuttosto alla presa di una pastiglia) e minacciava il saccheggio del Colle: «Il Quirinale è più di una Bastiglia, ha quadri, arazzi, tappeti e statue, Se il popolo incazzato dovesse assaltarlo, altro che mattoni. Arricchirebbe di democrazia questo povero paese e ridarebbe fiato alle finanze stremate». Quello che non si capisce è perché ... nextquotidiano

