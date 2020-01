Un romanzo per Nathalie Guetta, la Natalina di Don Matteo diventa scrittrice (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’attrice protagonista per tanti anni della serie “Don Matteo”, e che ha intrattenuto il pubblico sulla pista di Ballando con le stelle ci regala un nuovo spaccato della sua personalità con questo romanzo pubblicato con il marchio Cut-Up, casa editrice di La Spezia, all’interno della Collana Qulture, gestita dalla “Associazione Qulture e.t.s. In una Parigi adagiata sui suoi ponti e i suoi bar, sul cibo etnico e gli ascensori, si dipana la storia d’amore tra Chloé e Houssine. Lei, ebrea, ha 46 anni; lui, musulmano, di anni ne ha 28. Il loro rapporto è vitale nonostante le ansie e i sensi di inadeguatezza, le differenze culturali e anagrafiche, le idiosincrasie. Houssine è sempre sul punto di sposarsi con altre donne anche se sostiene di amarla, Chloé talvolta lascia trasparire le insicurezze legate alla paura dell’invecchiamento che sono proprie di tutti ... tvzap.kataweb

