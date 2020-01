TUTTOSPORT – “Inferno Toro” e “Napoli: Rodriguez” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La prima pagina dell’edizione odierna del giornale piemontese TUTTOSPORT apre con il titolo “Inferno Toro”. Granata rimontati, poi il crollo nei supplementari. Rossoneri in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Stasera Inter-Fiorentina. Il Torino dell’ex allenatore del Napoli Walter Mazzarri è stato eliminato dalla competizione oggi tanto cara agli azzurri. Il Milan dovrà giocare due volte contro i bianconeri, mentre i partenopei affronteranno o i nerazzurri o i viola. Con tutta probabilità, nell’eventuale finale ci sarebbe la Juventus a ostacolare il Napoli. La coppa è ancora lontana, però. Il presente riguarda il mercato e gli azzurri si stanno scatenando in questi giorni. In taglio basso c’è un titolo relativo al fronte terzino sinistro: “Napoli: Rodriguez“. Lo svizzero, che ha militato anche nello Zurigo e nel Wolfsburg, ... calciomercato.napoli

ParmaLiveTweet : Tuttosport: 'Inferno Toro' e sulla Juventus 'Emre ciao': 'Inferno Toro' e 'Emre Ciao'. Questi i titolo di apertura… - marinabeccuti : Tuttosport: 'Inferno Toro' - Torinogranatait : Tuttosport: 'Inferno Toro' -