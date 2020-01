TURCHIA: ERDOGAN IL CONQUISTATORE (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il sostegno militare tributato al presidente libico Fayez al-Sarraj mira al controllo strategico delle risorse energetiche nel Paese. Ma l'espansionismo inarrestabile del «sultano» verso Occidente non si limita al petrolio. Tra i suoi obiettivi c'è quello di rafforzare i Fratelli musulmani e di penetrare in Europa, dove già vivono tre milioni di turchi.Il 2 gennaio il premier israeliano Benjamin Netanyahu, quello greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente cipriota Nikos Anastasiadis hanno firmato l'accordo per un mega gasdotto sottomarino, l'EastMed, che dal Mediterraneo orientale dovrebbe arrivare fino in Italia. Lo stesso giorno, non a caso anticipando la data del voto, il parlamento di Ankara ha dato il via libera al contingente di 5 mila uomini da inviare in Libia, come chiesto dal presidente turco Recep Tayyip ERDOGAN. La guerra vera s'intreccia con quella per il controllo delle ... panorama

