Tumori gastrointestinali: Tasso di risposta del 43% con larotrectinib nei pazienti con tumore con fusione genica TRK (Di mercoledì 29 gennaio 2020) larotrectinib, terapia oncologica di precisione, in pazienti adulti con Tumori gastrointestinali (GI) con fusione TRK ha dimostrato un Tasso di risposta obiettiva (ORR) del 43% (n = 14; IC 95%: 18-71). In questo sottogruppo di pazienti, la sopravvivenza globale mediana era pari a 33,4 mesi dopo 19 mesi di follow-up (IC 95%: 2,8-36,5), la sopravvivenza libera da progressione (PFS) mediana era di 5,3 mesi (IC 95%: 2,2-9,0) e il tempo mediano alla risposta 1,9 mesi (IC 95%: 1,7-2,1).1 Questi dati, che emergono da una nuova analisi, sono stati presentati in un poster al 2020 American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO GI), a San Francisco dal 23 al 25 gennaio. Nei pazienti con tumore del colon, il Tasso di risposta globale era pari al 50% (n = 8) e la sopravvivenza libera da progressione mediana era compresa tra 1,5 e 16,7+ mesi.1 In questa ... meteoweb.eu

salutedomani : Tumori gastrointestinali con fusione genica TRK: tasso di risposta del 43% con larotrectinib - salutedomani : Tumori gastrointestinali con fusione genica TRK: tasso di #risposta del 43% con… - dermanewsok : Tumori gastrointestinali con fusione genica TRK: tasso di risposta del 43% con larotrectinib -