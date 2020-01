Temptation Island Vip, Coppia di Uomini e Donne nel Cast? L’indiscrezione! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A Canale 5 non fa in tempo a finire un reality che subito dopo ne riparte un altro. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, infatti, prenderà inizio l’Isola dei Famosi e dopo ancora inizierà Temptation Island Nip e Vip. Proprio sul reality dei sentimenti potrebbe partecipare una nota Coppia del Trono Classico. Ecco di chi si tratta. A Canale 5 ormai i reality si susseguono uno dietro l’altro insieme a tutte le indiscrezioni su Cast, conduzione, opinionisti e inviati. Adesso va in onda il Grande Fratello Vip, poi ci sarà l’Isola dei Famosi e poi ancora Temptation Island Nip e Vip. Proprio sul reality dei sentimenti ideato da Maria De Filippi è uscita un’ indiscrezione in questi minuti secondo la quale una nota Coppia del Trono Classico di Uomini e Donne potrebbe essere nel Cast della prossima edizione di Temptation Island Vip. Si tratta di Alessandro Zarino e ... gossipnews.tv

