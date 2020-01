Rapina a portavalori tra Milano e Lodi: chiodi e fiamme sull’autostrada, l’assalto è fallito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una decina di malviventi ha tentato l’assalto a un portavalori sull’autostrada, nel tratto da Milano e Lodi. chiodi e fiamme, la Rapina è fallita. Uno scenario da guerra in autostrada a causa di un tentativo di Rapina. Nella notte tra martedì e mercoledì, un commando di malviventi ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Autostrada in fiamme I Rapinatori hanno disseminato chiodi sull’asfalto dando fuoco a diverse vetture (sei, ndr) nel tratto della A1 tra Milano e Lodi. Nel mirino un mezzo della ditta Battistolli. I malviventi volevano creare due barriere di fuoco lungo l’autostrada per intrappolare l’obiettivo, ma qualcosa è andato storto. Sarebbe entrata in azione oltre una decina di criminali. Chiuso il tratto, pompieri in azione L’attacco al mezzo è comunque fallito e le squadre dei vigili del fuoco sono accorse per ... newsmondo

