PS5 mostrata in un video? Il leak è un fake, ecco come è stato realizzato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Molti di voi potrebbero aver visto un certo video che sosteneva di mostrare la sequenza di avvio di PS5. Bene, si scopre che il video era un fake. Indipendentemente dal fatto che sia falso, la mente dietro il "finto" avvio di PS5 ha deciso di mostrare come ha realizzato il suo filmato.Il video dimostrativo, che dura circa due minuti, mostra un processo accelerato di come è stata fatta questa sequenza di avvio di PS5. Il creatore, che si chiama Oby 1 su YouTube, apparentemente ha utilizzato un software noto come Blender per creare quasi tutti gli aspetti di questo duplicato. Non solo la sequenza di avvio è stata realizzata con questo strumento, ma il creatore ha anche fabbricato una versione falsa della stessa PS5. Il creatore ha quindi contattato qualcuno che conosceva per mettere insieme un effetto sonoro che potrebbe sembrare qualcosa di simile al suono di PS5.Leggi altro... eurogamer

