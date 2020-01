Previsioni Meteo Toscana: nuvoloso con possibilità di piogge sparse (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 2 febbraio 2020. Oggi nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti sulle zone interne e schiarite via via più ampie lungo la costa. Venti: di Ponente forti sulla costa centrale e in Appennino; tra deboli e moderati nelle zone dell’interno. Mari: agitati a nord dell’Elba, molto mossi a sud dell’Elba. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione, attorno a 15-16 gradi. Valori superiori alle medie del periodo. Domani nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone settentrionali, dove dal pomeriggio sono possibili precipitazioni più probabili sulle Apuane e in Versilia. Locali nebbie mattutine sulle pianure interne. Venti: moderati da sud, ... meteoweb.eu

