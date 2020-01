Paulo Coelho: “Stavo scrivendo un libro insieme a Kobe Bryant, ma distruggerò le bozze” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Paulo Coelho stava scrivendo un libro insieme a Kobe Bryant Paulo Coelho stava scrivendo un libro insieme a Kobe Bryant, ma ora ha deciso di distruggere ogni copia. Lo ha rivelato lo stesso autore su Twitter, dove ha anche pubblicato lo screen shot di una conversazione con il giocatore di basket morto nel tragico incidente in elicottero domenica 26 gennaio. “Eri più di un giocatore di basket, caro Kobe Bryant. Ho imparato molto parlando con te. distruggerò le bozze, questo libro ha perso la sua ragione di esistere”, ha scritto Coelho nel tweet. “Scriviamo quel libro insieme”, diceva Bryant in un messaggio all’autore brasiliano. Secondo quanto dichiarato da Coelho, i due avevano in mente di produrre un libro dedicato ai bambini svantaggiati, che fosse loro d’esempio e ispirazione per superare le difficoltà della vita attraverso lo sport. “Kobe ... tpi

