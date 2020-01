LIVE Nadal-Thiem 3-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo salva una palla break (Di mercoledì 29 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ancora una gran prima centrale di Nadal. 30-0 Ace centrale di Nadal. 15-0 Nadal si apre il campo con il servizio e chiude con la volée di dritto. 3-3 Servizio e dritto di Thiem, che tiene così la battuta. 40-15 Scambio duro, ma il nastro colpito da Nadal con il dritto consente a Thiem di aggiustare la propria posizione e tirare il proprio dritto vincente incrociato. 30-15 Thiem comanda con il dritto. 15-15 Gran dritto incrociato in risposta di Nadal e successivo dritto vincente, è il suo primo punto alla risposta. 15-0 Riesce a girare uno scambio complesso Thiem, in cui era rimasto nell’angolo sinistro. Sbaglia Nadal alla fine. 3-2 Nadal, Thiem entra in campo con il dritto, ma sbaglia con il rovescio che voleva essere un vincente lungolinea. Vantaggio Nadal, sbaglia la risposta di dritto sulla seconda Thiem. 40-40 Prima profonda ... oasport

zazoomnews : LIVE Nadal-Thiem Australian Open 2020 in DIRETTA: ultimo quarto al via tra poco - #Nadal-Thiem #Australian… - zazoomnews : LIVE Nadal-Thiem Australian Open 2020 in DIRETTA: ultimo quarto di finale al via tra poco - #Nadal-Thiem… - zazoomblog : LIVE Nadal-Thiem Australian Open 2020 in DIRETTA: ultimo quarto di finale al via tra poco - #Nadal-Thiem… -