L’audio WhatsApp sul coronavirus (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ci segnalano un curioso appello, una Catena di S.Antonio virale, in ogni senso possibile, basata sulla diffusione del coronavirus 2019-nCoV, per la stampa polmonite di Wuhan. Un testo letto da una voce maschile, a tratti esitante, a tratti rotta da emozione e colpi di tosse random, che mescola scampoli di cronaca con elementi di chiaro allarmismo. Naturalmente, sappiamo come vanno le cose su Internet: nella vita reale non ascoltereste mai uno sconosciuto senza credenziali alcune pontificare di problemi di grande rilevanza come la diffusione della polmonite di Wuhan. Su Internet basta che qualcuno pubblichi un audio su WhatsApp per avere tutta la vostra credibilità. Passiamo ora al testo, e proviamo a spacchettarlo. La situazione qui… non è bella. La città di Wuhan è blindata già da giorni… eeeee… su ogni via già in ingresso che in uscita c’è un cordone di ... bufale

