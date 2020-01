La citofonata di Salvini finisce in un’inchiesta interna dei Carabinieri (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La donna che accompagnava Matteo durante la passeggiata è entrata in contatto con lo staff della Lega grazie a un maresciallo. Ora i vertici vogliono chiarezza ilsecoloxix

fabiochiusi : Un aspetto cruciale della rimozione del video della famosa citofonata di Salvini, via @faffa42: FB lo ha rimosso pe… - RaiNews : 'Non rispetta gli standard della community in materia di incitamento all'odio' - HuffPostItalia : Facebook ha rimosso il video della citofonata di Matteo Salvini -