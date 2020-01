Coronavirus, un caso sospetto in Puglia: «Una paziente è stata trasferita da Lecce a Bari» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Finora in Italia tutti i casi sospetti di Coronavirus sono risultati negativi. Lo ha chiarito il ministro della Salute in una nota nel primo pomeriggio. In serata però ha iniziato a circolare una notizia che potrebbe far tornare la preoccupazione. In Puglia una donna sarebbe stata trasferita da Lecce a Bari per un caso sospetto di Coronavirus 2019-nCoV. Secondo quanto riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia, la donna sarebbe andata al pronto soccorso dell’ospedale di Lecce, lamentando sintomi da Coronavirus (febbre, difficoltà respiratorie). La donna avrebbe anche informato i sanitari di essere da poco tornata da Roma dove avrebbe incontrato alcuni connazionali che erano appena stati in Cina. La donna, sempre secondo il giornale locale, sarebbe dunque stata trasferita a Bari, punto di riferimento per la gestione dei casi sospetti in tutta la regione. Sarà l’istituto ... open.online

