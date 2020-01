Coronavirus a Napoli, oggi la verità sulla coppia di cinesi ricoverata al Cotugno. La Regione vara una task force (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mentre sono attesi per oggi i risultati degli esami della coppia di cinesi ricoverata al Cotugno, la Regione Campania annuncia il varo di una task force per affrontare il rischio Coronavirus. E’ una delle decisioni di una riunione con tutti i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere della Campania in stretto raccordo con il Ministero della Salute. Dalla riunione, convocata dal presidente della Giunta Vincenzo De Luca, e’ emersa la necessita’ di “evitare allarmismi e ad attenersi alle sole informazioni che saranno fornite dal livello regionale con continuita’, per evitare la diffusione di notizie prive di fondamento”. Occorre anche “evitare di confondere ogni sintomo con la presenza conclamata del Coronavirus”. La presenza del virus richiede tutta una serie di condizioni, tra cui la provenienza dall’area cinese ... ildenaro

