Coldiretti e istituto ‘Le Streghe’ ancora insieme: gli studenti si sfidano in cucina (FOTO) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- La passione per la cucina di qualità ancora una volta protagonista all’Alberghiero. Gli studenti divisi in 5 diverse squadre dell’istituto “Le Streghe” di Benevento si sono sfidati stamani su iniziativa della Coldiretti per una gara culinaria. Si tratta di un cimento che rinnova l’appuntamento iniziato lo scorso anno e che prevede la preparazione di prodotti culinari tipici delle aree di ciascun istituto per individuare chi parteciperà alla finale regionale prevista a Napoli per il prossimo mese di marzo. Una gara a chilometro zero per esaltare la cucina di qualità e ovviamente i prodotti di eccellenza del territorio secondo le coordinate della Organizzazione degli imprenditori agricoli sempre molto attenta a puntare e a celebrare le qualità esclusive locali. Naturalmente, la sfida sollecita anche le competenze ... anteprima24

Coldiretti istituto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coldiretti istituto