Chi è Dalila Iardella, la fidanzata tatuatrice di Francesco Gabbani (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Francesco Gabbani, ormai veterano del Festival della canzone italiana, che vinto nel 2017 con il brano "Occidentali's karma", è nuovamente tra i cantanti in gara per Sanremo 2020. Il cantante toscano non è mai stato avvezzo a sbandierare i dettagli della sua vita privata. Infatti da otto anni ha una storia d'amore con la tatuatrice Dalila Iardella, con la quale condivide ogni esperienza della sua vita. fanpage

SilverSwan3pl : Ma chi? Quella che è all’anagrafe era Fabio Ciambotti? Che poi si è messa a fare la pornostar con il nome di Dalila… - dalila_mensi : RT @cristianik1: Nessuno ci completa, però c’è chi ci arricchisce. - dalila_mensi : RT @polverebionda: Dovremmo trasformare il Chi tace acconsente in Chi tace se ne fotte. -