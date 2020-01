Carla Velli: il dolore per la perdita di Matteo Voltolina (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È morto a soli 38 anni l’imprenditore Matteo Voltolina, ex compagno di Carla Velli, la storica corteggiatrice di Francesco Arca a Uomini e Donne. La tragica fine di Matteo Voltolina Il corpo esanime di Matteo Voltolina, figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina, è stato ritrovato sabato 25 gennaio in una struttura ricettiva a Mestre, precisamente l’Ostello Anda Venice, vicino Venezia. Nella giornata di venerdì scorso, 24 gennaio, Matteo Voltolina ha prenotato una stanza e nella mattinata di sabato è stato lanciato l’allarme. Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con il cliente, lo staff della struttura ha deciso di entrare nella stanza: una volta entrati, hanno trovato il corpo di Voltolina riverso sul pavimento accanto al letto. Al momento non si ha la certezza delle cause della sua morte: sarà compito delle Autorità svelare le ragioni del decesso prematuro di ... thesocialpost

