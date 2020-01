Sampdoria | ufficiale l’arrivo di Askildsen Il comunicato

Sampdoria - ufficiale l’acquisto di Tonelli. Contratto depositato in Lega : Sampdoria, ufficiale l’acquisto di Tonelli. La società blucerchiata ha depositato il Contratto del difensore in Lega Lorenzo Tonelli è ufficialmente, e nuovamente, un giocatore della Sampdoria. I blucerchiati hanno depositato il Contratto del centrale difensivo, come si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A. L’operazione con il Napoli è stata conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 3 milioni di ...