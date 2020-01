"Poliziotti io vi ammazzo tutti". Lo straniero attacca la volante (Di martedì 28 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli L'algerino ha reagito male alla richiesta di documenti della polizia e dopo aver insultato gli agenti ha cominciato a sferrare testate e calci contro la vettura di ordinanza, insultando anche dottoressa e infermiera al successivo ricovero in ospedale "Vi ammazzo tutti, Poliziotti di merda. Vi ammazzo". Così un algerino di 33 anni ha reagito a un controllo della polizia, che evidentemente non era gradito. Poi, come se ciò non bastasse, ha cominciato a sferrare testate e calci contro la volante e a insultare dottoressa e infermiera al successivo ricovero in ospedale. Protagonista del rocambolesco arresto è il personale di una pattuglia del commissariato di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Gli agenti sono stati aggrediti, mentre stavano effettuando un servizio di vigilanza nei pressi della stazione ferroviaria, solitamente frequentata da stranieri ... ilgiornale

GianluPower : RT @ImolaOggi: “Vi ammazzo, poliziotti di mer...', tre agenti feriti. Arrestato algerino. - ButtiGrazia : RT @ImolaOggi: “Vi ammazzo, poliziotti di mer...', tre agenti feriti. Arrestato algerino. - GreenEy87171873 : RT @ImolaOggi: “Vi ammazzo, poliziotti di mer...', tre agenti feriti. Arrestato algerino. -