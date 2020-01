Partorisce un bimbo morto, medici indagati (Di martedì 28 gennaio 2020) Valentina Dardari I genitori hanno sporto denuncia. Adesso si attende l’esito dell’autopsia sul corpo del piccolo Due medici sono indagati per omicidio colposo: il ginecologo della coppia che ha sporto denuncia e un medico operante nella struttura ospedaliera Villa Malta di Sarno, comune in provincia di Salerno. La procura di Nocera Inferiore ha avviato un’indagine in seguito alla denuncia esposta dai genitori del piccolo nato morto al momento del parto. Si stanno ancora aspettando gli esiti dell’autopsia effettuata sul corpicino del bimbo, che dovrebbero essere depositati verso metà febbraio. Il dramma ha avuto inizio lo scorso 7 novembre quando una giovane mamma di 23 anni, prossima a dare alla luce il suo bambino, decise di recarsi d’urgenza al pronto soccorso per forti dolori e perdite di colore verde. Per i medici mamma e feto stavano bene Come riportato da Il ... ilgiornale

cronachecampane : Partorisce in ambulanza e il bimbo ha lesioni: la mamma denuncia i medici - Notiziedi_it : Partorisce un bimbo già morto, scatta la denuncia: indagati due medici - TuttoQuaNews : RT @BlitzQuotidiano: Rovigo, partorisce in ambulanza e il bimbo ha lesioni: madre denuncia i medici -