Lo sballo dei sondaggi (Di martedì 28 gennaio 2020) Testa a testa; Lucia Borgonzoni stacca di due punti percentuali Stefano Bonaccini; la candidata del centrodestra sfiora il soprasso; il governatore uscente allunga di quattro punti percentuali. È andata avanti così per circa due mesi, rimarcando i flop che continuano ad inanellare i sondaggisti. E gli otto punti percentuali che dividono il riconfermato governatore dell’Emilia Romagna dall’esponente leghista ne sono una conferma. Numeri e percentuali al vento, dunque? Certo che no, ma come molti addetti ai lavori, la metodologia del sondaggio dovrebbe essere rivista alla luce di nuove e più complesse forme di comunicazioni, e di una società che cambia pelle più del previsto. Di certo, sulla schiacciante vittoria di Bonaccini nessuno aveva scommesso. I primi sondaggi già erano fuori strada. Come quello dello scorso 14 novembre quando a La7 la Emg Acqua dava in vantaggio di mezzo punto ... ilfogliettone

