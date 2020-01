LIVE Federer-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 2-6 0-3, l’americano avanti nel 3° set e medical timeout per lo svizzero (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Attenzione, Federer ha bisogno di un trattamento dal fisioterapista. Va fuori dal campo Roger, visibilmente preoccupato. Cinque punti consecutivi di Sandgren e 3-0 per l’americano nel 3° set. Federer deve reagire, andrà a servire. Vantaggio Sandgren con un servizio centrale fantastico. 40-40 Grande rovescio lungolinea di Sandgren, che approfitta di un rovescio troppo comodo di Federer. 30-40 Rovescio in rete di Federer, che arriva male su questa palla di Sandgren. 15-40 Servizio-dritto di Sandgren. 0-40 Tiene duro nello scambio prolungato Federer (28 colpi) ed errore con il rovescio di Sandgren. Tre palle break per lo svizzero. 0-15 In rete il dritto incrociato di Sandgren. Bruttissimo errore ancora con il dritto di Federer e Sandgren vola sul 2-0 nel terzo set. L’americano al servizio. 30-40 Dritto ancora out di Federer, che ... oasport

