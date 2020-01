Il direttore di TPI Giulio Gambino ospite della videochat di Skuola.net (Di martedì 28 gennaio 2020) Il direttore di TPI Giulio Gambino mercoledì 29 gennaio 2020 sarà ospite della videochat di #PrimaProva, format dedicato all’esame di maturità in onda in streaming sul sito specializzato Skuola.net. Nel corso della puntata, condotta dal founder di Skuola.net Daniele Grassucci e dallo scrittore Gianluca Daluiso, si parlerà dei principali fatti di attualità, temi di particolare interesse per i maturandi che svolgeranno la tipologia A della prima prova. Il direttore darà anche alcuni suggerimenti agli studenti su come scrivere un testo argomentativo che possa impressionare i commissari d’esame e parlerà della sua esperienza di studente chiamato a svolgere l’esame di maturità. Leggi anche: Giornata della memoria: i libri da leggere per ricordare le vittime della Shoah Ecco i siti culturali patrimonio dell’Unesco che andrebbero persi se Trump bombarda l’Iran tpi

